Убивший 89 человек маньяк Попков носил с собой топорик для ремонта

«Ангарский маньяк» Михаил Попков рассказал, зачем возил с собой топорик, которым в итоге убил одну из своих жертв, передает РИА Новости.
В материалах дела указано, что зимой 2011 года Попков купил квартиру, которую оформил на дочь. Тогда он работал в охранном предприятии и после смен ездил в квартиру делать ремонт. С собой он брал рюкзак, в котором были разные вещи, включая небольшой топорик и ацетон в бутылке.
В том же году Попков в парке «Современник» напал на 36-летнюю уборщицу ангарской школы. Он жестоко избил женщину, нанес ей удары топором по голове, облил лицо ацетоном и поджег. После совершения преступления он выкинул топорик.
Напомним, Попкова арестовали в 2012 году. На его счету 89 убийств. В настоящее время он отбывает пожизненный срок в колонии особого режима. Тем не менее, новые эпизоды преступлений «ангарского маньяка» продолжают появляться. В августе этого года ему был вынесен очередной приговор — за убийство уборщицы.