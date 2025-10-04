Макрон сообщил о смерти французского военкора в зоне СВО

В апреле в больнице скончался военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Он получил ранение при обстреле съемочной группы в Луганской Народной Республике и почти месяц находился в госпитале. Кто еще из военкоров и сотрудников средств массовой информации погиб в зоне СВО или из-за боевых действий — в материале «Вечерней Москвы».