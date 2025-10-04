Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Улытау объявили в розыск 30 должников

В области Улытау прокуроры провели заседание, где обсудили, как лучше собирать налоги и долги по алиментам.

Прокуратура провела 20 проверок в налоговой сфере. По итогам к ответственности привлекли 30 человек, а в бюджет вернули более 200 миллионов тенге налоговых долгов.

В сфере исполнительного производства возбуждено 21 уголовное дело (по ст.139 УК), к административной ответственности привлечен 31 должник, по решению суда временно приостановлено действие водительских удостоверений 10 лиц, 12 автомобилей водворены на штрафстоянку, в отношении 30 должников объявлен розыск, 22 должника трудоустроены на постоянную работу.

уточнили в пресс-службе

Власти получили задание следить за своевременной уплатой налогов и алиментов, защищать предпринимателей и бороться с теневой экономикой.