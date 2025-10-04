«Категорически не использовала бы формулировку»: Лолита — о волне популярности «забытых» артистов

У Лолиты свое мнение относительно моды на эпохи.
Певица Лолита (Лолита Милявская) не поддерживает и не разделяет мнение о том, что только последние годы в России появился тренд на 90-е и нулевых, благодаря чему ранее «забытые» артисты смогли обрести новую волну популярности. Об этом исполнительница заявила в беседе с URA.RU.?
«Я бы категорически не использовала формулировку “возврат к истории забытых артистов”. Никто из моих коллег не был забыт. Просто в какой-то момент люди устают от однообразных битов и приходят к тому, что есть мелодии. Раньше, например, пользовалась популярностью музыка 30−40-х годовиков. Молодежи, например, такой, как я, это тоже казалось чем-то новым и интересным», — пояснила певица.
Исполнительница призвала обратиться к тому, что вечно — классической музыке. К ней интерес также проявляется нерегулярно, но никто не акцентирует внимание на конкретном временном промежутке. «К классике, которой по 300−400 лет, тоже интерес то угасает, то воскресает. Все дело в мелодии», — резюмировала Лолита.??
Сама артистка выпустила новый клип «90-е», снятый в антураже той эпохи. Однако речи ни о какой ностальгии в этой пятиминутной работе нет, рассказала звезда в беседе с агентством.