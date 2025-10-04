«Категорически не использовала бы формулировку»: Лолита — о волне популярности «забытых» артистов

«Я бы категорически не использовала формулировку “возврат к истории забытых артистов”. Никто из моих коллег не был забыт. Просто в какой-то момент люди устают от однообразных битов и приходят к тому, что есть мелодии. Раньше, например, пользовалась популярностью музыка 30−40-х годовиков. Молодежи, например, такой, как я, это тоже казалось чем-то новым и интересным», — пояснила певица.