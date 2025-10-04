Сумма пособий по беременности и родам превысит миллион

Что касается пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, то его максимальный ежемесячный размер также вырастет. По расчётам фонда, в 2026 году он достигнет 83 тысяч рублей, в 2027 году — 95,5 тысячи рублей, а в 2028 году — 103,2 тысячи рублей.