Педагог из Иркутска Максим Астраханцев стал Директором года России

Педагог из Иркутска Максим Астраханцев, директор образовательного комплекса «Точка будущего», стал победителем всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Образовательной организацией он руководит пять лет. Итоги конкурса подвели на праздничном концерте, посвящённом Дню учителя, который состоялся накануне в Москве.
Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, впервые представитель Приангарья не просто вошёл в число лауреатов, а одержал победу и смог доказать, что является одним из лучших директоров школ в стране. Все соперники Максима Астраханцева по финалу конкурса прошли жёсткий отбор среди нескольких тысяч претендентов и вошли в тридцатку лучших.
Поскольку победителем стал представитель Иркутской области, в 2026 году 30 лучших директоров школ, ставшие победителями регионального этапа, приедут в Приангарье, где пройдут испытания, благодаря которым определят пять лауреатов конкурса.