Педагог из Иркутска Максим Астраханцев стал Директором года России

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, впервые представитель Приангарья не просто вошёл в число лауреатов, а одержал победу и смог доказать, что является одним из лучших директоров школ в стране. Все соперники Максима Астраханцева по финалу конкурса прошли жёсткий отбор среди нескольких тысяч претендентов и вошли в тридцатку лучших.