Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске губернатор попрощался с главой района, погибшим на охоте

Церемония прощания прошла 4 октября.

Источник: соцсети

Жители Новосибирска прощаются с Александром Грибом — главой Ленинского района, погибшим на охоте 1 октября. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал некролог в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, Александр Владимирович Гриб десять лет работал в администрации Ленинского района, пять лет из них возглавлял администрацию.

— Он навсегда останется в памяти земляков как ответственный руководитель, умеющий решать проблемы и заботящийся о благополучии граждан. Приношу искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича, — сообщил губернатор Андрей Травников.

Церемония прощания с Александром Грибом проходит в большом зале «Мемориальной службы ИМИ» на улице Кропоткина, 112. Погибшего главу Ленинского района похоронят на Заельцовском кладбище.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 1 октября на охоте в Доволенском районе. По данным СКР Александр Гриб загонял косулю, в этот момент один из охотников выстрелил и попал в мужчину. Глава Ленинского района скончался на месте, возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности.