В Новосибирске губернатор попрощался с главой района, погибшим на охоте

Жители Новосибирска прощаются с Александром Грибом — главой Ленинского района, погибшим на охоте 1 октября. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал некролог в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, Александр Владимирович Гриб десять лет работал в администрации Ленинского района, пять лет из них возглавлял администрацию.
— Он навсегда останется в памяти земляков как ответственный руководитель, умеющий решать проблемы и заботящийся о благополучии граждан. Приношу искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича, — сообщил губернатор Андрей Травников.
Церемония прощания с Александром Грибом проходит в большом зале «Мемориальной службы ИМИ» на улице Кропоткина, 112. Погибшего главу Ленинского района похоронят на Заельцовском кладбище.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 1 октября на охоте в Доволенском районе. По данным СКР Александр Гриб загонял косулю, в этот момент один из охотников выстрелил и попал в мужчину. Глава Ленинского района скончался на месте, возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности.