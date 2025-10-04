В Новосибирске губернатор попрощался с главой района, погибшим на охоте

Напомним, трагедия произошла в ночь на 1 октября на охоте в Доволенском районе. По данным СКР Александр Гриб загонял косулю, в этот момент один из охотников выстрелил и попал в мужчину. Глава Ленинского района скончался на месте, возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности.