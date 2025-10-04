Схема движения маршруток № 4к, № 4с и № 35 изменится в Иркутске с понедельника

В Иркутске с 23.00 5 октября до 8.00 29 октября будет действовать временная схема движения для муниципальных автобусов маршрутов № 4к, № 4с и № 35. Изменения связаны с производством работ по строительству тепловой магистрали в предместье Рабочем, в связи с чем движение транспорта по улице Щедрина на участке от Баррикад до Напольной будет перекрыто, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
№ 4к «Ц. Рынок — пр. Рабочее — Копай — ул. Пискунова», № 4с «пос. Славный — Ц. Рынок», № 35 «Ц. Рынок — с. Кооператор».
При следовании в центр города автобусы после улицы Сарафановской будут поворачивать на улицы Писарева и Ремесленную с дальнейшим движением по утвержденным маршрутам. Остановка «Ул. Детская» в этом направлении переносится с улицы Детской на Сарафановскую, к дому № 1а.
При движении в обратную сторону, в предместье Рабочее, после улицы Ремесленной транспорт проследует по улицам Писарева, Баррикад, Детской и Напольной. Для посадки и высадки пассажиров в этом направлении остановка «Ул. Детская» будет организована на улице Напольной, у дома № 68б.
Ранее агентство писало, что в Иркутске продолжается восстановление дорог, затронутых прокладкой теплового луча и реконструкцией канализационной сети правого берега. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева заместитель председателя правительства региона Александр Суханов вместе с профильными министрами и представителями городской администрации оценил ход работ.