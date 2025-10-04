Схема движения маршруток № 4к, № 4с и № 35 изменится в Иркутске с понедельника

В Иркутске с 23.00 5 октября до 8.00 29 октября будет действовать временная схема движения для муниципальных автобусов маршрутов № 4к, № 4с и № 35. Изменения связаны с производством работ по строительству тепловой магистрали в предместье Рабочем, в связи с чем движение транспорта по улице Щедрина на участке от Баррикад до Напольной будет перекрыто, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.