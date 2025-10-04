Запреты и ограничения в лесах до сих пор действуют в многих районах Беларуси

Запрет продолжает сохранятся в Лепельском районе Витебской области, там действует четвертый класс пожарной опасности. В остальных районах Витебщины введены ограничения на посещение лесов.
В Брестской области ограничения действуют в Барановичском, Березовском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Ляховичском, Пинском и Пружанском районах. Остальные регионы этой области считаются полностью открытыми.
В Гродненской области ситуация схожая: под ограничениями 13 районов, а свободно посещать леса можно только в Дятловском, Ивьевском, Кореличском и Новогрудском.
На Минщине зеленым окрашены только семь районов, это Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Слуцкий, Солигорский и Стародорожский. Остальные регионы обозначены на карте желтым, это значит, что там действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
В Могилевской области открытых районов гораздо больше, там ограничения введены только в Белыничском, Круглянском, Могилевском и Шкловском районах.
На Гомельщине ситуация самая стабильная, там леса всех районов считаются полностью открытыми для посещения.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).