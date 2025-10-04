Среди погибших — парень и девушка 17 лет: лишенный прав водитель врезался в лошадь на дороге в Башкирии

В Башкирии произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Трагедия случилась в третьем часу ночи 4 октября. На третьем километре дороги Аитово — Бижбуляк лишенный прав 24-летний водитель Lada Priora врезался в стоявшую на проезжей части лошадь. После столкновения с животным машина съехала кювет и опрокинулась.
— Водитель и двое его 17-летних пассажиров, парень с девушкой, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, — передали в дорожной полиции.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, криминалисты МВД и другие экстренные службы. Проверку по факту аварии проводит прокуратура.
