Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среди погибших — парень и девушка 17 лет: лишенный прав водитель врезался в лошадь на дороге в Башкирии

Водитель и двое 17-летних пассажиров погибли в ДТП с лошадью в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Трагедия случилась в третьем часу ночи 4 октября. На третьем километре дороги Аитово — Бижбуляк лишенный прав 24-летний водитель Lada Priora врезался в стоявшую на проезжей части лошадь. После столкновения с животным машина съехала кювет и опрокинулась.

Фото: прокуратура РБ.

— Водитель и двое его 17-летних пассажиров, парень с девушкой, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, — передали в дорожной полиции.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, криминалисты МВД и другие экстренные службы. Проверку по факту аварии проводит прокуратура.

Фото: прокуратура РБ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.