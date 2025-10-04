Астрофизик Авдеев объяснил, может ли болеть голова из-за магнитных бурь

Астрофизик добавил, что реальную угрозу магнитные бури представляют не для человека, а для инфраструктуры. В качестве примера он привел «событие Каррингтона» и пояснил, что если бы подобная буря произошла сегодня, только в США ущерб достиг бы примерно 2 триллиона долларов.