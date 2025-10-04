Ричмонд
Астрофизик Авдеев объяснил, может ли болеть голова из-за магнитных бурь

Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, но могут навредить инфраструктуре. Об этом заявил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев.

Эксперт отметил, что у человека нет органов, способных воспринимать магнитное поле. Даже поля, воздействующие на организм во время МРТ и значительно превышающие возмущения при геомагнитных бурях, остаются незаметными, поэтому влияния на здоровье, по его словам, они не оказывают.

Астрофизик добавил, что реальную угрозу магнитные бури представляют не для человека, а для инфраструктуры. В качестве примера он привел «событие Каррингтона» и пояснил, что если бы подобная буря произошла сегодня, только в США ущерб достиг бы примерно 2 триллиона долларов.

— Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты, — пояснил Авдеев в беседе с ТАСС.

30 сентября на Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Также три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 26 и 27 сентября.