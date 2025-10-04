Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от «М. Видео»

В свою очередь в «М. Видео-Эльдорадо» рассказали агентству, что компания регулярно сталкивается с попытками мошенников использовать бренды «М. Видео» и «Эльдорадо» для рассылки фишинговых писем и создания поддельных сайтов. Подобные кампании носят массовый характер и направлены на то, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их персональным данным или средствам.