Правоохранители провели рейд на рынке Таганрога

На рынке в Таганроге провели масштабный рейд. Он состоялся при участии представителей полиции, прокуратуры, ФССП, военкомата, Росгвардии и местной администрации, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Всего опросили 112 человек, в том числе 30 иностранных граждан, осмотрели 98 транспортных средств. В результате к административной ответственности привлекли 19 человек.
В частности, 11 протоколов составили в рамках 12-й главы Административного кодекса РФ. Еще шесть — составили за незаконное предпринимательство без регистрации или лицензии. Один человек получил протокол за отказ подчиниться требованию полицейского, еще один — за уклонение от ранее назначенного административного наказания.
Меры воздействия оказались не только финансовыми. Два автомобиля, с которых велась нелегальная торговля, были задержаны и отправили на штрафстоянку. Кроме того, в ходе рейда представители военкомата вручили повестки десяти гражданам для постановки на воинский учет.
