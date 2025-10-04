Правоохранители провели рейд на рынке Таганрога

В частности, 11 протоколов составили в рамках 12-й главы Административного кодекса РФ. Еще шесть — составили за незаконное предпринимательство без регистрации или лицензии. Один человек получил протокол за отказ подчиниться требованию полицейского, еще один — за уклонение от ранее назначенного административного наказания.