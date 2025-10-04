В Самаре до 6 октября закрыли движение по участку Московского шоссе

В Самаре с 21:00 пятницы, 3 октября 2025 года, временно закрыли движение на участке Московского шоссе перед кольцом на улице Луначарского. Проехать там нельзя до понедельника, 6 октября, сообщает администрация города.
«Ограничения связаны с прокладкой теплосетей», — уточнили в мэрии.
Из-за закрытия участка Московского шоссе общественный транспорт временно будет ходить по скорректированным маршрутам. В частности, объезжать закрытый участок будут по улицам Мичурина, Луначарского, Коммунистической и Киевской.