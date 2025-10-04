Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре до 6 октября закрыли движение по участку Московского шоссе

С 3 по 6 октября в Самаре нельзя проехать по участку Московского шоссе перед кольцом на улице Луначарского.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре с 21:00 пятницы, 3 октября 2025 года, временно закрыли движение на участке Московского шоссе перед кольцом на улице Луначарского. Проехать там нельзя до понедельника, 6 октября, сообщает администрация города.

«Ограничения связаны с прокладкой теплосетей», — уточнили в мэрии.

Из-за закрытия участка Московского шоссе общественный транспорт временно будет ходить по скорректированным маршрутам. В частности, объезжать закрытый участок будут по улицам Мичурина, Луначарского, Коммунистической и Киевской.