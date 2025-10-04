Таможенная служба Молдовы упростит процедуру определения стоимости товаров

Однако воспользоваться указанной процедурой смогут только те импортеры, которые докажут, что применение стандартной декларации повлечет за собой несоразмерные административные расходы, а разница между расчетной и окончательной стоимостью товара незначительна. При этом необходимо строго соблюдать требования налогового и таможенного законодательства, располагать эффективной системой бухучета и внутреннего контроля.