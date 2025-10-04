Таможенная служба Молдовы упростит процедуру определения стоимости товаров

Известно, что обновленная процедура предполагает сокращение административной нагрузки на импортеров. Ее преимущества для бизнеса заключаются в снижении риска санкций благодаря цифровизации процесса с использованием системы CDS («Таможенные решения»), а также в адаптации предприятий к современным торговым реалиям, сообщает Logos Press.
Система призвана помочь при определении налогооблагаемой базы ввозимых товаров в точной оценке всех затрат, таких как транспортные расходы, скидки или комиссионные, которые иногда сложно установить на момент декларирования товаров. В целом новая мера упростит интеграцию молдавского бизнеса в глобальное экономическое пространство, отмечают в Таможенной службе.
Однако воспользоваться указанной процедурой смогут только те импортеры, которые докажут, что применение стандартной декларации повлечет за собой несоразмерные административные расходы, а разница между расчетной и окончательной стоимостью товара незначительна. При этом необходимо строго соблюдать требования налогового и таможенного законодательства, располагать эффективной системой бухучета и внутреннего контроля.
В приказе также содержится список документов, необходимых для получения разрешения на упрощение процедуры: официальное заявление, документы о регистрации, обоснование применения процедуры, разрешение уполномоченного экономического оператора — AEO (если имеется).