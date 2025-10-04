Вместо ремонта — убийство: «Ангарский маньяк» Попков рассказал, зачем всюду таскал с собой топорик

Ранее сообщалось, что Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк, сменили защитника — теперь его интересы представляет женщина. Кроме того, в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области подтвердили, что общее число жертв Попкова достигло 89 после его признаний в ещё двух убийствах. В Ангарске ему предъявлено обвинение по делу о двойном убийстве 2008 года, которое возобновили благодаря работе криминалистов по раскрытию преступлений прошлых лет.