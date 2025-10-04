Ради них вам захочется вернуться в школу: 4 умницы и красавицы рассказали Life.ru, как ломают стереотипы о профессии учителя

Относительно обсуждений фото в купальниках или личных увлечений в соцсетях Зарина придерживается взвешенной позиции. Она считает, что в самих фотографиях нет ничего плохого, если они не выходят за рамки этических норм. Но если речь идёт о действиях, несовместимых с профессией педагога, тогда это уже вызывает вопросы. «Но если личная жизнь, которая выходит за грань вот этих вот морально-этических норм, то я не буду давать какие-то уточнения. Наверное, каждый поймёт, о чём я говорю. Но тут уже появляются вопросики, может ли человек, который, к примеру, танцует стриптиз по ночам в баре, учить детей? Ну, наверное, нет», — считает педагог.