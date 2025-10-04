Ради них вам захочется вернуться в школу: 4 умницы и красавицы рассказали Life.ru, как ломают стереотипы о профессии учителя

Учитель — это давно уже не строгий человек в сером костюме и с указкой. Современные педагоги — харизматичные, стильные и увлечённые личности, которые умеют быть ближе к детям и при этом оставаться авторитетом. Молодые учителя из разных городов России рассказали Life.ru, каким должен быть учитель в 2025 году, как вдохновлять учеников и почему внешний вид и личная жизнь педагога — это не повод для осуждения.
Валерия Сергеевна — учитель начальных классов из Ижевска.
Валерия Сергеевна — молодой учитель из Ижевска. Сейчас ей 26 лет и она работает в школе седьмой год учителем начальных классов. По словам Валерии, для неё главное в профессии — не просто обучать, а вдохновлять детей, помогать им раскрывать свои способности и пробуждать интерес к знаниям. «Для меня важно — вдохновлять учеников, пробуждать их интерес к учёбе и развитию. Находить к каждому ученику подход, так как каждый ученик уникален по-своему», — рассказывает учительница.
Не менее важно, считает педагог, и самому постоянно учиться, чтобы быть в курсе новых методик и технологий, которые делают современное образование живым и эффективным. «В 2025 году суть учителя — это не просто передача знаний, а скорее навигатор и вдохновитель в мире информации», — делится педагог.
По мнению Валерии, учитель будущего должен уметь мотивировать учеников к самостоятельному обучению, развивать у них критическое мышление и готовить к жизни в быстро меняющемся мире. «Важно, чтобы учитель был не просто источником информации, а ментором, который помогает раскрыть потенциал каждого ученика», — отмечает педагог.
В свободное время учительница Валерия обожает готовить, занимается йогой и увлекается бьюти-сферой — работает визажистом и стилистом. Именно это увлечение, по словам Валерии, подтолкнуло её к созданию блога об образах для учителей.
Внешний вид и стиль учителя в 2025 году.
Не менее важным аспектом Валерия считает внешний вид педагога. Она уверена, что учитель должен быть стильным и ухоженным, ведь именно он ежедневно становится примером и вдохновением для учеников. Учителя остаются людьми и вне работы, и Валерия уверена, что это стоит принимать как норму. По её мнению, фотографии в купальниках, кадры с отдыха или рассказы о хобби не должны становиться поводом для осуждения. Профессия педагога — это работа, а не строгий отказ от личной жизни.
«Да, мы должны быть примером для учеников, но это не значит, что мы должны быть идеальными роботами без чувств и эмоций. Наоборот, показывая свои увлечения и интересы, мы становимся ближе к ученикам, вызываем у них интерес и уважение», — делится учитель.
Педагог также отмечает, что модный и современный образ помогает детям чувствовать, что учитель «в теме» и с ним интересно общаться, а классический и сдержанный стиль формирует у школьников образ серьёзного и надёжного наставника.
По словам Валерии, сейчас становится больше учителей, которые стильно и красиво одеваются. В социальных сетях она видит много коллег, которые вдохновляют её своими образами. В своём блоге Валерия также делится идеями и получает положительный отклик, хотя признаётся: иногда появляются недоброжелатели и слухи. «Конечно, есть люди, кто недолюбливает меня и пускает слухи, но я на это не обращаю внимания. Значит, я всё делаю правильно. И буду делать ещё лучше!» — рассказывает Валерия.
Каждый день у нас начинается с комплиментов.
Учитель отмечает, что дети реагируют на стиль педагога особенно живо. Уроки Валерии нередко начинаются с комплиментов — ученики замечают её наряды и интересуются ими. «Каждый день у нас начинается с комплиментов от моих учеников и не только. Замечаю, как девочки следят за собой, мальчики делают комплименты», — рассказывает она.
Чтобы оставаться на одной волне с детьми, Валерия учитывает их интересы и современные тенденции в заданиях: сюжеты из мультфильмов или популярных игр делают уроки увлекательнее. Она также активно поощряет достижения учеников — стикерами, купонами или другими маленькими радостями, которые мотивируют и помогают детям преодолеть трудности и полюбить учёбу.
Молодым учителям Валерия советует не бояться проявлять стиль, но помнить о балансе: комфорт и аккуратность важнее модных трендов. Чистота и опрятность — обязательны, а уверенность и искренность делают любой образ органичным. «Одежда не главное, она не влияет на профессионализм, а просто радует глаз», — делится учитель.
Диана Арменовна — учитель математики из Москвы.
Диана Арменовна — молодой учитель математики 5−11 классов из Москвы, ей 23 года. Работать учителем она начала с 20 лет — в столице педагогам разрешают выходить в школу на третьем курсе из-за нехватки кадров. По словам Дианы, ещё в детстве она мечтала быть учителем: тогда девочка играла в школу с куклами, а теперь её ученики — настоящие подростки. «Самое важное — искренность детей, обратная связь, нескончаемый позитив учеников, который способен поднять настроение даже в самый гадкий день», — отмечает Диана.
Наша героиня считает, что учитель — это не только носитель знаний, но и наставник, который направляет, чувствует учеников и умеет быть с ними на одной волне. По мнению Дианы, важно оставаться искренним, уметь посмеяться не только над школьниками, но и над собой.
В свободное время Диана активно занимается спортом: тренируется в зале и увлекается бегом. Любит рукоделие, которое помогает отвлечься и расслабиться. А для отдыха выбирает просмотр тру-крайма — историй о расследованиях преступлений. При этом признаётся, что из-за большой нагрузки в школе чаще всего мечтает лишь о том, чтобы лечь и выспаться. «На самом деле в свободное время единственное, что хочется, — рухнуть на кровать и уснуть! Учителей в школах катастрофически не хватает, поэтому нагрузка безумно большая», — рассказывает Диана.
Учитель — артист, который ежедневно выходит на «сцену».
К внешнему виду Диана относится серьёзно. Она считает, что учитель — артист, который ежедневно выходит на «сцену» перед сотней учеников. Важно, чтобы эта «картина» была эстетичной: стильный, опрятный педагог вызывает уважение. Сама она предпочитает спортивный стиль и признаётся, что обожает кроссовки — большая часть зарплаты уходит именно на них. «Одежда — неотъемлемая часть самовыражения. Конечно, школа — это не подиум, но помодничать хочется», — рассказывает Диана.
К обсуждениям личной жизни педагогов в соцсетях Диана относится легко. Она уверена: за порогом школы учитель остаётся обычным человеком, который имеет право отдыхать, фотографироваться в купальнике, выкладывать снимки из отпуска или заниматься любимыми делами. «Не стоит требовать от учителей святости, мы можем материться, танцевать, выпивать и выкладывать свои фото в публичный доступ», — делится Диана.
В профессиональной деятельности стиль одежды, по словам Дианы, играет меньшую роль, чем стиль общения. На переменах она позволяет себе шутить и смеяться с учениками, но на уроке остаётся строгой и требовательной. «Ученики держат субординацию, но в то же время не боятся меня и доверяют», — рассказывает учитель.
Наряжайтесь, модничайте, выделяйтесь!
С общественными стереотипами Диане сталкиваться не приходилось. Наоборот, она считает, что отношение к стильным учителям сегодня в основном положительное. А вот сами дети всегда замечают изменения во внешности педагога: новая кофточка или аксессуар не остаются без внимания. Подростки активно ищут себя и экспериментируют со стилями. «Бывали случаи, когда дети спрашивали у меня совет, но такое происходит крайне редко. Скорее я у них узнаю, что сейчас у них в тренде», — делится Диана.
Какую-то особую «фишку» в своей педагогике Диана выделить не может. Она считает, что современный учитель может быть стильным, ярким и при этом оставаться профессионалом. «Учитель нашего времени — это не бесполое существо, как говорили раньше. Наряжайтесь, модничайте, выделяйтесь! Школьные будни и так слишком серые и тяжёлые, поэтому пусть хоть яркий и стильный образ будет их скрашивать!» — говорит она.
Зарина Дмитриевна — учитель английского языка из Анапы.
Зарина Дмитриевна — учитель английского языка из Анапы. Ей 29 лет, и уже девять лет она работает в школе, обучая учеников начальных классов. Профессию педагог выбрала для неё мама, и, как признаётся Зарина, именно в этой сфере она неожиданно нашла своё призвание. «Самое важное, наверное, это делать то, что любишь, и любить то, что делаешь», — делится учитель.
По её мнению, роль учителя в 2025 году выходит далеко за рамки передачи знаний. Учитель должен быть наставником, помогать детям раскрывать потенциал, вдохновлять и поддерживать их в трудные моменты. Особенно важно создавать в школе атмосферу уюта и доверия, ведь у многих родителей нет возможности отдавать детям достаточно внимания. Школа должна быть не только про оценки, а про любовь, понимание и человеческие отношения.
«Поэтому учебное заведение и, конечно же, учителя должны обеспечивать комфортное пребывание в школе ребёнку, обеспечить вот эту атмосферу и создать её для того, чтобы дети с удовольствием ходили, чтобы получали удовольствие от процесса. Потому что школа — это не только про оценки или какие-то рейтинги, но это прежде всего про любовь, понимание, человечность и тёплые отношения друг к другу. Это та база, особенно в начальных классах, которую нужно сформировать правильно», — делится Зарина.
Вне школы у Зарины есть ещё одно большое увлечение — фотография. Всего за три месяца она успела провести более ста съёмок, и сегодня Зарина позиционирует себя не только как педагога, но и как фотографа. Для неё это важный личный результат и источник вдохновения вне работы.
Учитель — это про эстетику.
Внешний вид педагог считает важной частью профессии. Дети замечают всё — от макияжа до аккуратности обуви. Зарина не скрывает — практически после каждого урока она получает комплименты от детей. И вспоминает, как ещё в колледже услышала: учитель — это про эстетику, и с тех пор всегда старается выглядеть так, чтобы её образ вдохновлял учеников. Для неё важно, чтобы детям было приятно находиться рядом и чтобы они видели в учителе пример. «Я всегда старалась выглядеть так, чтобы дети, смотря на меня, вдохновлялись, получали эстетическое удовольствие и чтобы им было приятно находиться со мной», — рассказывает педагог.
Относительно обсуждений фото в купальниках или личных увлечений в соцсетях Зарина придерживается взвешенной позиции. Она считает, что в самих фотографиях нет ничего плохого, если они не выходят за рамки этических норм. Но если речь идёт о действиях, несовместимых с профессией педагога, тогда это уже вызывает вопросы. «Но если личная жизнь, которая выходит за грань вот этих вот морально-этических норм, то я не буду давать какие-то уточнения. Наверное, каждый поймёт, о чём я говорю. Но тут уже появляются вопросики, может ли человек, который, к примеру, танцует стриптиз по ночам в баре, учить детей? Ну, наверное, нет», — считает педагог.
Дети — это главные критики и мотиваторы.
По словам Зарины, стиль и макияж помогают в работе. Например, яркая деталь — красная помада — становится способом привлечь внимание детей и удержать их интерес на уроке. Ученики, как отмечает Зарина, настоящие эстеты: они любят красоту и всегда замечают новые детали в её образе.
Однако с общественными стереотипами педагогу сталкиваться всё же приходится. Из-за молодого внешнего вида её иногда недооценивают, считают неопытной или слишком легкомысленной. Но Зарина относится к таким суждениям спокойно, и она уверена, что со временем это пройдёт. «Это не вызывает у меня никаких эмоций. Я просто принимаю это как-то, что будет, наверное, длится ещё долго, до тех пор, наверное, пока мне 60 лет не исполнится на посту», — делится педагог Зарина.
Ученики же, напротив, реагируют очень тепло. Девочки подражают учительнице, делают комплименты, обращают внимание на новые вещи или изменения в её стиле. Многие даже задумываются о профессии учителя английского, вдохновляясь её примером. А в коллективе школы, где работает Зарина, много молодых и стильных педагогов, поэтому дети приходят на уроки с радостью.
Своей «особой фишки» педагог не выделяет, но отмечает, что дети легче находят контакт с молодыми учителями — во многом благодаря энергии и близости по возрасту. Это способствует более доверительным отношениям. Молодым коллегам Зарина советует не бояться совмещать стиль и профессионализм. Главное — оставаться хорошим человеком, быть терпеливым, давать детям шанс на ошибку и показывать своим примером правильные ориентиры. Всё остальное, по её мнению, придёт само собой. «Главная база — это просто быть хорошим человеком. А всё остальное уже приложится», — заключила педагог.
Валерия Игоревна — учитель начальных классов из Комсольска-на-Амуре.
Валерия Игоревна — учитель начальных классов из Комсомольска-на-Амуре, ей 32 года, в школе работает уже восемь лет. По словам нашей героини, в детстве она не думала о педагогике всерьёз, профессия нашла её сама: бабушка была учителем, приносила домой бумажные журналы, которые внучка с удовольствием заполняла. После школы девушка не сразу поступила в педагогический вуз — понадобилось время, чтобы осознать призвание.
Современный учитель, по мнению Валерии, — это проводник и наставник, который помогает детям ориентироваться в мире информации. Его роль заключается не только в передаче знаний, но и в развитии критического мышления, умении применять знания на практике. «Считаю, что учитель должен обладать такими качествами, как профессионализм, грамотность, компетентность, стрессовая устойчивость, коммуникабельность, харизма и любовь к детям», — отмечает педагог.
Помимо работы в школе, Валерия увлекается спортом и уже два года является тренером групповых и персональных тренировок. Получив профессию инструктора по степ-аэробике, девушка нашла в спорте спасение и вдохновение. Она помогает другим девушкам становиться здоровее, увереннее и женственнее. Ещё она любит снимать рилсы, выезжать на природу, а когда-то увлекалась шитьём.
Стиль учителя — визуальный язык.
К стилю педагог относится очень серьёзно: считает, что он должен отражать личность и уважение к профессии. Она называет это «визуальным языком» — внешность учителя дети считывают моментально. Стильный и уверенный вид создаёт атмосферу доверия и уважения. Стереотипы о строгой и неприметной одежде Валерия отвергает «Считаю, что можно сочетать всё вместе: быть потрясающим специалистом, глубоким мыслителем, педагогом, который уважает и любит свою профессию, и при этом человеком со вкусом и стилем», — делится Валерия.
Ученики, по словам Валерии, замечают любые изменения во внешности учителя: новый маникюр, сумку или одежду. Иногда даже советуют. «Мои дети всегда замечают на мне новые ногти, новую одежду. Даже сумочку замечали новую. Один раз просили сделать розовые ногти. Пришлось делать», — делится учитель. Для Валерии опрятный, деловой и стильный образ — визитная карточка учителя. Он помогает завоевать доверие детей, формирует у них положительное восприятие.
«С наступлением холодов пришлось надеть головной убор. Надела популярную кепку кангол. Дети были в восторге. Девочки несколько раз сказали мне о том, какая я стильная в этом головном уборе, а потом ещё за спиной обсуждали мой внешний вид. Это было так мило и приятно», — делится учитель. Ученики всегда реагируют на изменения в её образе. Девочки делают комплименты, хотят помочь с причёской или обсудить цвет маникюра. Мальчики менее внимательны к стилю, но отмечают доброту и красоту педагога.
Вопрос о фотографиях в соцсетях Валерия считает спорным. С одной стороны, каждый человек имеет право на личную жизнь, с другой — профессия педагога накладывает ограничения. Она уверена: можно совмещать личное и профессиональное, если правильно использовать настройки приватности и разделять аккаунты. Сама Валерия фото в купальнике не публикует, но с удовольствием ведёт педагогический блог.
Валерия активно снимает ролики с детьми и уверена, что это помогает раскрывать их таланты. Ей нравится раскрепощать ребят, учить их чувствовать себя увереннее перед камерой и проявлять себя. Родители поддерживают инициативу, а подписчики часто пишут о том, что мечтают о таком учителе. Хейт тоже бывает, но Валерия не придаёт ему значения — для неё важнее поддержка большинства и радость детей. «Современные дети сейчас все в тренде. Эти тренды поддерживаю и я. Тем самым мы становимся ближе друг к другу, появляется доверие, понимание. Они чувствуют, что я друг, а не злая тётя, которая требует от них знаний. Да, я требовательный учитель, но умею распределить грань между приятным и полезным», — рассказывает учитель.
«Обучение в контексте» — не просто уроки, а мемы, тренды и интересы.
Своей педагогической «фишкой» Валерия называет принцип «обучения в контексте»: она всегда старается связывать материал с реальной жизнью учеников, показывать практическую ценность знаний. Такой подход повышает интерес и мотивацию, убирая скучный вопрос «А где это пригодится?». При этом её современный стиль и молодость помогают быть ближе к детям, понимать их интересы, язык мемов и трендов. Она остаётся для них не другом по чату, а авторитетным наставником, который умеет быть рядом и вести вперёд.
«Главное, это помогает быть не “над” ними, а “рядом” в процессе познания. Я не скрываю, что сама постоянно учусь, осваиваю новые программы, иногда ошибаюсь и исправляю ошибки. Я демонстрирую им модель “непрерывного обучения” на своём примере. При этом я чётко разделяю: быть понятным и “своим” — не значит быть “другом по чату”. Мой авторитет строится не на возрасте или строгости, а на профессионализме, уважении и чётких правилах игры», — рассказывает учитель.
Учитель уверена: молодость и стиль — это преимущество. Современный педагог может быть компетентным и прогрессивным, при этом жить полной жизнью и оставаться примером. «Будьте примером того, что профессионализм и стиль не противоречат, а дополняют друг друга. Удачи вам! Вы — будущее этой профессии», — заключила Валерия.
Норм или стрём — тренд от учительниц.
