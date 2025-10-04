Квест, планетарий и контактный зоопарк: куда сходить с детьми на осенних каникулах

На каникулах можно сходить в зоопарк или на ферму. Этот вариант отлично подходит для осени, так как многие животные более активны в прохладную погоду, чем летом. К тому же в зоопарках в этот период не так многолюдно. Хорошим вариантом может быть также контактный зоопарк. Там не будет экзотических животных, вроде тигров или львов, но будут козы и кролики, которых дети могут погладить или покормить.