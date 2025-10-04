Герой СВО с позывным «Омск» стал министром в Дагестане

За первый же свой бой с бригадой спецназначения ВСУ «Магура» на участке Работино — Вербовое командир штурмовой роты 70-го полка Темирлан Абуталимов получил звание Героя России. Он получил ранение в ногу, но не оставил личный состав и позицию.