Герой СВО с позывным «Омск» стал министром в Дагестане

Боец мобилизовался и вернулся на родину.

Источник: Комсомольская правда

Герой СВО Темирлан Абуталимов с позывным «Омск» стал министром по национальной политике и делам религий Дагестана. О назначении сообщил телеграм-канал «RT на русском».

Абуталимов родом из Дагестана, позывной «Омск» на СВО он взял в память о погибшем друге и командире, омиче Евгение Груздеве. Вместе они служили в мотострелковой роте 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

За первый же свой бой с бригадой спецназначения ВСУ «Магура» на участке Работино — Вербовое командир штурмовой роты 70-го полка Темирлан Абуталимов получил звание Героя России. Он получил ранение в ногу, но не оставил личный состав и позицию.

В мае 2024 года боец с позывным «Омск» стал победителем президентской программы «Время Героев». После этого он демобилизовался, вернулся на родину и занял должность министра.