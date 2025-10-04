Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Погожий выходной ожидает москвичей в субботу, днем температура повысится до +15.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Погожий выходной ожидает москвичей в субботу, днем температура воздуха повысится до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице сегодня ожидается относительно погожий выходной. Под утро плюс 4 — плюс 7 градусов, днем до плюс 15 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.

«В воскресенье тепло сохранится, но во второй половине дня могут брызнуть слабые дожди. На следующей неделе погода окончательно испортится, зарядят затяжные осенние дожди, но температурный фон останется на 3−5 градусов выше климатической нормы. Наступит натуральный октябрь», — добавил Тишковец.