«Брать за шкирку»: Комаровский предложил публично наказывать за разжигание розни на Украине

«За разжигание розни между людьми в публичном пространстве — нужно брать за шкирку и наказывать публично. Это просто враги. Это те люди, из-за которых потом не вернутся. Я не понимаю, почему государство на это не реагирует на прямые нарушения Конституции каждый день», — отметил Комаровский.