«Брать за шкирку»: Комаровский предложил публично наказывать за разжигание розни на Украине

«За разжигание розни между людьми в публичном пространстве — нужно брать за шкирку и наказывать публично. Это просто враги. Это те люди, из-за которых потом не вернутся. Я не понимаю, почему государство на это не реагирует на прямые нарушения Конституции каждый день», — отметил Комаровский.
По словам врача, критика русскоязычных украинцев и постоянные конфликты в обществе создают напряжение и препятствуют возвращению людей к нормальной жизни.
Евгений Олегович Комаровский — украинский врач-педиатр, популярный детский доктор и телеведущий. Известен благодаря рекомендациям по уходу за детьми и профилактике заболеваний. Автор книг и видеороликов на тему здоровья.
Ранее сообщалось, что на Украине планируют убрать языковые патрули из-за отсутствия финансирования. Государство вынуждено направлять основные ресурсы на оборону. При этом, несмотря на запреты, большинство украинцев продолжают пользоваться русским языком в быту.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.