Электронные повестки получат мужчины Иркутской области в осенний призыв

Осенний призыв в армию 2025 в Иркутской области начался, как и по всей стране, с 1 октября. В этом году на службу отправятся около 2400 жителей Приангарья. Возраст мужчин, подлежащих военной службе, остался неизменным — от 18 до 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Получить повестку сибиряки могут как электронную (через портал «Госуслуги»), так и бумажную. И те, и другие имеют силу. Как сообщил врио военкома региона полковник Андрей Буданов, информация о направлении документа вносится в доступный реестр.
Кстати, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. Получается, что если сибиряк не смог отправиться проходить службу в осенний призыв, то он будет направлен туда в следующий период призывной кампании.
Если получивший повестку не явится в военкомат без уважительной причины, то в течение 20 дней к нему применят ограничительные меры. В том числе ограничение права регистрации ТС, выезда за границу России и другое.
Напомним, осенняя призывная кампания продлится с 1 октября до 31 декабря. Для проведения осеннего призыва в армию в утвержден основной и резервный состав призывных комиссий. Минздрав региона будет оказывать содействие призывным комиссиям.