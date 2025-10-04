В обход по рельсам: часть тротуара на Луговой снесли под торговый павильон

В конце сентября на участке тротуара между торговым центром «Луговая» и железнодорожным мостом были установлены ограждения. Впоследствии пешеходную зону снесли под стройку. На этом месте планируется возведение стационарного объекта — соответствующий проект недавно был представлен. Сейчас, чтобы пройти к ТЦ или в сторону остановки «Спортивная», пешеходам приходится либо выходить на трамвайные пути, либо двигаться в непосредственной близости от них, что так или иначе небезопасно, сообщает ИА PrimaMedia.