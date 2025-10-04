В обход по рельсам: часть тротуара на Луговой снесли под торговый павильон

В конце сентября на участке тротуара между торговым центром «Луговая» и железнодорожным мостом были установлены ограждения. Впоследствии пешеходную зону снесли под стройку. На этом месте планируется возведение стационарного объекта — соответствующий проект недавно был представлен. Сейчас, чтобы пройти к ТЦ или в сторону остановки «Спортивная», пешеходам приходится либо выходить на трамвайные пути, либо двигаться в непосредственной близости от них, что так или иначе небезопасно, сообщает ИА PrimaMedia.
Вдоль участка, который раньше служил пешеходам тротуаром, размещено ограждение. Здесь стоит строительная техника, а прохожих встречают предупреждающие знаки «Строительные работы» и «Проход запрещён». При этом указатель обхода направлен прямо в сторону трамвайных путей.
Как оказалось, стройка на участке ведется на законных основаниях. В мэрии рассказали, что на отгороженном объекте в районе Трамвайной, 16, появится новый торговый павильон. К этим работам уже приступила компания «Норд Строй». А до конца года на прилегающей территории разместится благоустроенная зона для отдыха с освещением и точками быстрого питания. Здесь также планируется провести озеленение.