У фигуранта дела Газманова не могут взыскать долг из-за отсутствия денег

Судебные приставы прекратили производство о взыскании с фигуранта дела о мошенничестве Геворка Саркисяна долга из-за отсутствия у него имущества и денег, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы приставов.
В них говорится, что в марте 2023 года в отношении Саркисяна было возбуждено исполнительное производство по выданному Мосгорсудом в ноябре 2022 года исполнительному листу. Сумма задолженности превысила 72,4 млн рублей.
В июне 2023 года исполнительное производство прекратили, так как не было установлено местонахождение Саркисяна, а также наличие у него имущества либо денежных средств.
В материалах говорится, что в августе 2021 года на Саркисяна поступил иск в суд. Истец требовал взыскать с него долг по займу, который ответчик получил в 2019 году. Черемушкинский суд в апреле 2022 года отказал в удовлетворении исковых требований, но в сентябре того же года Мосгорсуд отменил это решение.
В 2025 году против Саркисяна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщалось, что он причастен к мошенничеству в отношении народного артиста Олега Газманова и его супруги.
Представитель семьи Газманова рассказал, что в 2019 году артист и его супруга выдали Саркисяну заем. Эти средства певец ранее откладывал на пенсию. Спустя год от Саркисяна потребовали вернуть средства, но он этого не сделал. Поняв, что Саркисян их обманул, Газмановы обратились в СКР.
Ранее сообщалось, что Саркисяна арестовали. Было возбуждено четыре уголовных дела. Мать Саркисяна объявлена в розыск.