У фигуранта дела Газманова не могут взыскать долг из-за отсутствия денег

В материалах говорится, что в августе 2021 года на Саркисяна поступил иск в суд. Истец требовал взыскать с него долг по займу, который ответчик получил в 2019 году. Черемушкинский суд в апреле 2022 года отказал в удовлетворении исковых требований, но в сентябре того же года Мосгорсуд отменил это решение.