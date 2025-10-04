Ответственность для бесправников изменится в Беларуси — умеренная либерализация. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который был принят депутатами в первом чтении. Подробности приводит БелТА.
В частности, административную ответственность для бесправников собираются дифференцировать в зависимости от категории правонарушителей. Заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Омельянюк обратил внимание: жизнь показала, что те или иные нормы необходимо изменить.
— Речь идет в целом об умеренной либерализации. Эту тенденцию мы поддерживаем. Речь не идет о том, что мы только ужесточаем или только смягчаем (ответственность. — Ред.), — заметил Александр Омельянюк.
В качестве примера заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству привел правонарушения, касающиеся Правил дорожного движения. Он уточнил, что на сегодняшний день в стране установлена административная ответственность лица, который управляет транспортным средством и не имеет такого права.
— Под эту категорию подпадают и лица, которые никогда не учились и не получали такого права, и лица, которые лишены такого права за какие-то правонарушения, и лица, которые просрочили свое водительское удостоверение. Естественно, это разные люди, разные нарушения, поэтому ответственность должна быть различной, — перечислил депутат.
Проектом закона вносятся изменения, разграничивающие указанные категорий. Тот, кто по каким-то причинам не продлил срок действия своего водительского удостоверения, будет за это ответь. Однако это окажется более мягким правонарушением, и ответственность за это будет ниже.