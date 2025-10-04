Усман Нурмагомедов защитил пояс PFL против Пола Хьюза

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза и защитил титул чемпиона PFL.
Бой Нурмагомедова с Хьюзом стал главным событием турнира PFL Champions Series 3. Россиянин победил единогласным решением судей.
Для Нурмагомедова эта победа стала юбилейной, двадцатой в профессиональной карьере. Три его последних поединка завершились также решениями судей в его пользу, отмечает Sportbox.
В январе Усман Нурмагомедов получил травму в титульном поединке с ирландцем Полом Хьюзом на турнире Professional Fighting League. При этом Нурмагомедов победил Хьюза, тем самым обеспечив себе 19-ю победу за свою спортивную карьеру.
В августе прошел турнир UFC 319 на арене United Center. Главным событием турнира стал титульный поединок в среднем весе между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и российским спортсменом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым. Бой длился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей. Успех позволил спортсмену стать новым чемпионом организации в среднем весе.