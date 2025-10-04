Ушел из жизни известный казахский писатель и журналист Еркин Жаппасулы

«Мы верим, что светлый образ Еркина Жаппасулы, его произведения, основанные на остром языке и тонком юморе, его литературный почерк навсегда останутся в памяти коллег, читателей и всего казахского журналистского сообщества», — сообщили в пресс-службе.
Еркин Жаппасулы прославился как мастер казахской сатиры. Его произведения, полные остроумия и правды, оставили яркий вклад в литературе и журналистике. Он внес большой вклад в развитие казахской культуры, отличаясь профессионализмом и преданностью национальным ценностям.