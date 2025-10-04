У фигуранта дела Газманова не могут взыскать 72,4 млн рублей долга: что стало причиной

Бизнесмен Геворк Саркисян, обвиняемый в мошенничестве в отношении певца и композитора Олега Газманова, накопил долг на 72,4 млн рублей, однако приставы прекратили производство о взыскании задолженности, поскольку не нашли у него имущества и денег. Об этом сказано в судебных документах и материалах судебных приставов.
Согласно документам, на Саркисяна подали в суд в августе 2021 года. Речь шла о взыскании долга по займу, полученному в 2019 году. В апреле 2020 года Черемушкинский суд отказал в удовлетворении исковых требований, но в сентябре того же года Мосгорсуд отменил предыдущее решение и постановил взыскать с обвиняемого долг.
В марте 2023 года судебные приставы запустили исполнительное производство в отношении Саркисяна. В июне такого же года стало известно, что не удалось «установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег».
Ранее Олег Газманов рассказал, как решил отдать свои сбережения другу семьи Геворку Саркисяну. Тот был деловым партнером его пасынка, Филиппа. Бизнесмен смог выманить все деньги, которые певец откладывал на пенсию.