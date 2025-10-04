У фигуранта дела Газманова не могут взыскать 72,4 млн рублей долга: что стало причиной

Согласно документам, на Саркисяна подали в суд в августе 2021 года. Речь шла о взыскании долга по займу, полученному в 2019 году. В апреле 2020 года Черемушкинский суд отказал в удовлетворении исковых требований, но в сентябре того же года Мосгорсуд отменил предыдущее решение и постановил взыскать с обвиняемого долг.