Cуд рассмотрит жалобу родственниц Жириновского на отказ в иске

Родственницы Жириновского снова идут в суд, они хотят оспорить договор с сыновьями политика.

Источник: Комсомольская правда

Московский городской суд проведет заседание по жалобе родственницы Владимира Жириновского Елены Листопадовой. Она обжалует отказ в удовлетворении иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками по делу выступают сыновья политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Представители суда подтвердили, что судебное заседание апелляционной инстанции назначено на 24 ноября. Ранее суд первой инстанции в данном споре принял сторону сыновей Жириновского. Помимо Листопадовой, в качестве истца по делу выступала другая родственница — Наталья Соколова.

Истцы также подавали требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В удовлетворении этих требований суд им отказал.

Напомним, российский политик Владимир Жириновский, возглавлявший партию ЛДПР, ушел из жизни в апреле 2022 года. У Жириновского осталось трое детей и девять внуков. KP.RU рассказывал о тайнах наследства Жириновского.

