Cуд рассмотрит жалобу родственниц Жириновского на отказ в иске

Московский городской суд проведет заседание по жалобе родственницы Владимира Жириновского Елены Листопадовой. Она обжалует отказ в удовлетворении иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками по делу выступают сыновья политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.