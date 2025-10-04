Cуд рассмотрит жалобу родственниц Жириновского на отказ в иске

Московский городской суд проведет заседание по жалобе родственницы Владимира Жириновского Елены Листопадовой. Она обжалует отказ в удовлетворении иска о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками по делу выступают сыновья политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Представители суда подтвердили, что судебное заседание апелляционной инстанции назначено на 24 ноября. Ранее суд первой инстанции в данном споре принял сторону сыновей Жириновского. Помимо Листопадовой, в качестве истца по делу выступала другая родственница — Наталья Соколова.
Истцы также подавали требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В удовлетворении этих требований суд им отказал.
Напомним, российский политик Владимир Жириновский, возглавлявший партию ЛДПР, ушел из жизни в апреле 2022 года. У Жириновского осталось трое детей и девять внуков. KP.RU рассказывал о тайнах наследства Жириновского.