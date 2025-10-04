Пожар случился в одном из цехов завода МАЗ. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе уточнили, что в пятницу, 3 октября, на номер 112 поступило информация про возгорание по улице Социалистической. Спасатели, приехавшие на место, выяснили, что сильное задымление было в прессово-кузовном цехе завода МАЗ.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. На месте работало шесть единиц спасательной техники. В ведомстве сообщили, что загорание не оказало влияния на технологический процесс цеха и предприятия.
