Десятки нарушений у юрлиц и водителей. В Приморье провели операцию «Такси»

Очередной этап операции «Такси» провело УМВД РФ по Приморскому краю. На дорогах региона проверяли автотранспорт. Всего было осмотрено 67 машин. За нарушения к ответственности привлекли 19 водителей, двух должностных и трёх юридических лиц.
«Основные нарушения — управление такси без пройденного техосмотра и полиса ОСАГО», — сообщает пресс-служба УМВД РФ.
Всем нарушителям сейчас будут выписаны административные штрафы.
Операция по проверке автотранспорта, в том числе такси, будут продолжены, заверили в полиции Приморья.