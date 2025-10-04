Ричмонд
Десятки нарушений у юрлиц и водителей. В Приморье провели операцию «Такси»

Полиция подвела итоги очередного этапа профилактического мероприятия.

Источник: Соцсети

Очередной этап операции «Такси» провело УМВД РФ по Приморскому краю. На дорогах региона проверяли автотранспорт. Всего было осмотрено 67 машин. За нарушения к ответственности привлекли 19 водителей, двух должностных и трёх юридических лиц.

«Основные нарушения — управление такси без пройденного техосмотра и полиса ОСАГО», — сообщает пресс-служба УМВД РФ.

Всем нарушителям сейчас будут выписаны административные штрафы.

Операция по проверке автотранспорта, в том числе такси, будут продолжены, заверили в полиции Приморья.