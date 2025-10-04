В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД

В Самаре дома и соцучреждения продолжают подключать к теплу.
Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара.
В жилые дома тепло поступает с 1 октября.
