В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД

В жилые дома тепло поступает с 1 октября.

В Самаре дома и соцучреждения продолжают подключать к теплу.

Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара.