КСП выявила нарушения на 728 млн в Абзелиловском районе Башкирии

Общая сумма финансовых нарушений в Абзелиловском районе Башкирии превысила 728 миллионов рублей. Такие данные были озвучены по итогам проверки Контрольно-счетной палаты за 2022−2025 годы. Из этой суммы 570 миллионов рублей были освоены с прямыми отступлениями от Бюджетного кодекса РФ, сообщил со ссылкой на аудитор КСП Владимира Малкова «Башинформ».
Ревизоры выявили целый комплекс нарушений, включая нецелевое использование бюджетных ассигнований, оплату невыполненных строительных работ, а также несоблюдение условий муниципальных контрактов, соглашений и норм земельного и трудового законодательства.
По сведениям надзорного ведомства, часть нарушений имеет признаки уголовно наказуемых деяний. Фигурантами проверки стали экс-глава района Ильдар Нафиков и другие должностные лица. Материалы по нескольким фактам уже направлены в правоохранительные органы. Аудиторы установили, что бывший руководитель администрации района ненадлежаще исполнял свои обязанности, проявляя халатность, что и привело к существенным финансовым потерям местного бюджета.
