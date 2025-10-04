КСП выявила нарушения на 728 млн в Абзелиловском районе Башкирии

Общая сумма финансовых нарушений в Абзелиловском районе Башкирии превысила 728 миллионов рублей. Такие данные были озвучены по итогам проверки Контрольно-счетной палаты за 2022−2025 годы. Из этой суммы 570 миллионов рублей были освоены с прямыми отступлениями от Бюджетного кодекса РФ, сообщил со ссылкой на аудитор КСП Владимира Малкова «Башинформ».