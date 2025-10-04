Не ешьте это — опасно: Из молдавских магазинов изымают партию хинкали с сальмонеллой

Партия хинкали марки «Deosebit», произведённая компанией Ferex, была изъята с продажи.
Проведенные лабораторные тесты выявили наличие бактерии сальмонеллы, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.
Потребителей, купивших продукт, призывают не употреблять его и вернуть в магазины, где он был приобретён.
