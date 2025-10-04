В Ростовской области представили новые инвестпроекты на 50 млрд рублей

В Ростовской области внесли в перечень четыре новых ключевых инвестпроектов на 50 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании совета по инвестициям, который провел губернатор Юрий Слюсарь.
Самый крупный проект связан со строительством комплекса по переработке кукурузы в Азове. Планируемая мощность будущего объекта — 1250 тонн зерна в сутки. Предприятие будет выпускать крахмал и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Общий объем инвестиций — 34,6 млрд рублей. Завершить проект намерены до конца 2026 года. На новом производстве создадут более 800 рабочих мест.
Еще одна компания займется расширением производства в Красносулинском индустриальном парке. На участке в 25 га, рядом с уже действующим предприятием, собираются возвести новый завод энергоэффективных стройматериалов. В этом году на эти цели направят свыше 5 млрд рублей. Строительство завершат в июле следующего года, а запуск цехов намечен на конец 2026 года. Предприятие будет выпускать утеплитель из каменной ваты, техническую изоляцию и материалы для огнезащиты. Это позволит создать 150 новых вакансий.
Еще один проект касается логистики. В Ростове создадут роботизированный складской комплекс стоимостью около 1 млрд рублей. Автоматизированные системы повысят скорость и точность обработки грузов. Здесь планируют открыть более 40 рабочих мест.
В Аксайском районе собираются запустить линию по выпуску полиэтиленовых труб. Объем инвестиций — около полумиллиарда рублей. Продукция будет востребована в ЖКХ и строительстве. На производстве трудоустроят 40 человек.
Реализация четырех проектов даст региону свыше 1000 новых рабочих мест. Все бизнес-инициативы вошли в региональный перечень, который теперь включает 37 ключевых инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 470 млрд рублей.
