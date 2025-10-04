В Ростовской области представили новые инвестпроекты на 50 млрд рублей

Еще одна компания займется расширением производства в Красносулинском индустриальном парке. На участке в 25 га, рядом с уже действующим предприятием, собираются возвести новый завод энергоэффективных стройматериалов. В этом году на эти цели направят свыше 5 млрд рублей. Строительство завершат в июле следующего года, а запуск цехов намечен на конец 2026 года. Предприятие будет выпускать утеплитель из каменной ваты, техническую изоляцию и материалы для огнезащиты. Это позволит создать 150 новых вакансий.