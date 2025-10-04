В Мурманске на «Чистых играх» собрали более 500 килограммов мусора

Участники акции «Чистые игры» в Мурманске собрали свыше 500 кг отходов. Мероприятие прошло в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в областном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, что «Чистые игры» организованы в формате командных соревнований по сбору и сортировке мусора. В них приняли участие 18 команд. Они собрали пластик, металл, стекло, крупногабаритные отходы, а затем сдали весь этот мусор на переработку или утилизацию. В этом году состязания состоялись в окрестностях Семеновского озера.
«Чистые игры» проводятся с 2014 года по всей России и в 38 странах мира. За это время в них приняли участие более 200 тысяч человек, которые собрали около 5 тысяч тонн мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.