В Мурманске на «Чистых играх» собрали более 500 килограммов мусора

Напомним, что «Чистые игры» организованы в формате командных соревнований по сбору и сортировке мусора. В них приняли участие 18 команд. Они собрали пластик, металл, стекло, крупногабаритные отходы, а затем сдали весь этот мусор на переработку или утилизацию. В этом году состязания состоялись в окрестностях Семеновского озера.