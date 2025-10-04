В Севастополе благоустроили проспект Октябрьской революции

Проспект Октябрьской революции в Севастополе благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.
Работы провели между домами № 26 и 32. Там высадили растения, установили скамейки и урны для раздельного сбора отходов, смонтировали уличные фонари, проложили пешеходные дорожки и оборудовали детскую игровую площадку. Подчеркивается, что при создании дизайн-проекта модернизированного проспекта учитывались пожелания местных жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.