Солдаты ВСУ сбежали с позиций в Сумской области в женской одежде, передает РИА Новости.
В силовых структурах рассказали, что видели бородатых мужчин в юбках, бежавших с позиций. «Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», — отметил собеседник.
Отмечается также, что силы 158-й механизированной бригады ВСУ на боевых бронированных машинах провели в районе Андреевки четыре контратаки, которые были успешно отбиты российскими военными.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что командиры ВСУ первыми сбежали из попавшего в котел участка возле поселка Заречное (Кировск) под Красным Лиманом.