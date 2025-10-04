Административная ответственность вместо предупреждения. Наказание для пьяных пешеходов меняют в Беларуси

Наказание для пьяных пешеходов ужесточат в Беларуси. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который был принят в первом чтении депутатами. Подробности пишет БелТА.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Омельянюк акцентировал внимание на том, что, как показывает статистика ГАИ, много правонарушений совершается пешеходами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую они сами становятся жертвами.
Депутат заметил, что указанное требует изменений. По его словам, согласно действующему закону, пешеход, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, за первое правонарушение будет только предупрежден. Однако подобного оказалось недостаточно.
— Поэтому корректировка предусматривает ответственность пешехода, который находится в таком состоянии. Без предупреждения он может быть сразу привлечен к административной ответственности, — уточнил Александр Омельянюк.
