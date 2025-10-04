Административная ответственность вместо предупреждения. Наказание для пьяных пешеходов меняют в Беларуси

Заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Омельянюк акцентировал внимание на том, что, как показывает статистика ГАИ, много правонарушений совершается пешеходами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую они сами становятся жертвами.