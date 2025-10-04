До конца 2030 года в Якутии построят аэропорт Зырянка

Аэропорт Зырянка построят в Якутии до конца 2030 года при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система». Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
На территории будущего аэропорта уложат грунтовую взлетно-посадочную полосу, а также возведут служебно-пассажирское здание и установят необходимое навигационное и метеорологическое оборудование. Реализовывать этот проект начнут в 2027 году.
Уточним, что в поселке Зырянка уже есть действующий аэродром, однако из-за подтоплений его часто приходится закрывать, что вызывает приостановку авиаперевозок. Появление новой воздушной гавани позволит решить эту проблему.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.