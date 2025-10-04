Председателем правящей партии Японии избрали Санаэ Такаити

64-летняя Такаити является близким соратником покойного Синдзо Абэ. Она придерживается консервативной политики и активно поддерживает укрепление обороноспособности Японии. Ее считали фаворитом на выборах председателя ЛДП осенью прошлого года, но тогда она уступила Исибе в партийной борьбе. Такаити находится под российскими санкциями с 4 мая 2022 года, когда занимала пост главы ключевого Политического совета ЛДП.