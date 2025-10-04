Председателем правящей партии Японии избрали Санаэ Такаити

Бывший министр экономической безопасности Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП).
Санаэ Такаити получила 185 голосов из 341 на выборах лидера ЛДП, тогда как ее соперник, Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, набрал 156 голосов. Такаити заручилась поддержкой как большинства рядовых членов партии из всех 47 префектур, так и действующих парламентариев.
Таким образом, после ожидаемой в ближайшие дни отставки Сигэру Исибы она практически гарантированно станет следующим премьер-министром Японии. Оппозиционные партии, несмотря на численное большинство в парламенте, не смогут выдвинуть единого кандидата из-за принципиальных разногласий, что делает победу Такаити практически неизбежной. Она станет первой женщиной на посту премьера в истории страны, передает ТАСС.
64-летняя Такаити является близким соратником покойного Синдзо Абэ. Она придерживается консервативной политики и активно поддерживает укрепление обороноспособности Японии. Ее считали фаворитом на выборах председателя ЛДП осенью прошлого года, но тогда она уступила Исибе в партийной борьбе. Такаити находится под российскими санкциями с 4 мая 2022 года, когда занимала пост главы ключевого Политического совета ЛДП.
В июле появилась информация, что японский премьер Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку. Однако позже Исиба опроверг данные сообщения.