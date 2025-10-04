Целовал, обнимал и пытался дотронуться до девушек: во Владивостоке полиция ищет иностранного нарушителя покоя

Вечером 3 октября на набережной Спортивной гавани во Владивостоке иностранный гражданин позволил себе недопустимые действия в отношении местных жительниц.
По словам свидетелей, молодой турист целенаправленно подходил к девушкам, включая несовершеннолетних. Несмотря на явные признаки несогласия и попытки оттолкнуть его, мужчина продолжал навязчиво проявлять внимание. Сейчас расследованием дела занялась полиция Приморья, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В соцсетях очевидцы рассказывают, что мужчина целовал руки, обнимал и даже пытался дотронуться до девушек. При этом он активно использовал комплименты на русском языке и фразу «I love you», попутно интересуясь возрастом своих жертв. Произошедшее попало на видео и разлетелось по местным пабликам.
Нарушитель даже попытался пристать к двум несовершеннолетним девушкам. К счастью, на помощь пострадавшим пришел неравнодушный прохожий. В ответ на вмешательство мужчина внезапно «потерял» знание языков и попытался откупиться, предложив тысячу рублей.
Полиция оперативно отреагировала на сообщения в социальных сетях и начала проверку по факту инцидента. Правоохранители устанавливают личность нарушителя и все обстоятельства произошедшего.