Целовал, обнимал и пытался дотронуться до девушек: во Владивостоке полиция ищет иностранного нарушителя покоя

Полиция начала проверку после серии приставаний к жительницам Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 октября на набережной Спортивной гавани во Владивостоке иностранный гражданин позволил себе недопустимые действия в отношении местных жительниц.

По словам свидетелей, молодой турист целенаправленно подходил к девушкам, включая несовершеннолетних. Несмотря на явные признаки несогласия и попытки оттолкнуть его, мужчина продолжал навязчиво проявлять внимание. Сейчас расследованием дела занялась полиция Приморья, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В соцсетях очевидцы рассказывают, что мужчина целовал руки, обнимал и даже пытался дотронуться до девушек. При этом он активно использовал комплименты на русском языке и фразу «I love you», попутно интересуясь возрастом своих жертв. Произошедшее попало на видео и разлетелось по местным пабликам.

Нарушитель даже попытался пристать к двум несовершеннолетним девушкам. К счастью, на помощь пострадавшим пришел неравнодушный прохожий. В ответ на вмешательство мужчина внезапно «потерял» знание языков и попытался откупиться, предложив тысячу рублей.

Полиция оперативно отреагировала на сообщения в социальных сетях и начала проверку по факту инцидента. Правоохранители устанавливают личность нарушителя и все обстоятельства произошедшего.