В Татарстане впервые откроют розарий

Первый в Татарстане розарий откроют до конца осени на территории промпарка «Вятка», который расположен в Мамадыше и развивается при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в исполнительном комитете Мамадышского муниципального района.
Розарий займет площадь 1,1 гектара. Там будут выращивать цветы. Речь идет о примерно 40 тысячах лучших российских сортов роз, созданных по мировым селекционным стандартам. Такой показатель планируют поддерживать еженедельно. Продавать эти цветы будут не только в Татарстане, но и в других регионах России.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.