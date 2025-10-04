В Татарстане впервые откроют розарий

Розарий займет площадь 1,1 гектара. Там будут выращивать цветы. Речь идет о примерно 40 тысячах лучших российских сортов роз, созданных по мировым селекционным стандартам. Такой показатель планируют поддерживать еженедельно. Продавать эти цветы будут не только в Татарстане, но и в других регионах России.