В Кургане отремонтировали филиал поликлиники № 1

В филиале обновили помещения и инженерные коммуникации. На первом этаже специалисты обустроили пандус для маломобильных пациентов, две регистратуры и два гардероба, смонтировали информационные экраны, привели в порядок входную группу и центральное крыльцо. На четвертом этаже они оборудовали малую операционную. Там же смонтировали систему вентиляции и обеззараживания воздуха. Уточним, что на территории этого филиала в 2024 году открыли Центр женского здоровья.