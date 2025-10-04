В Кургане отремонтировали филиал поликлиники № 1

Капитальный ремонт провели в филиале поликлиники № 1 на улице Дзержинского в Кургане при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной и внутренней политики региона.
В филиале обновили помещения и инженерные коммуникации. На первом этаже специалисты обустроили пандус для маломобильных пациентов, две регистратуры и два гардероба, смонтировали информационные экраны, привели в порядок входную группу и центральное крыльцо. На четвертом этаже они оборудовали малую операционную. Там же смонтировали систему вентиляции и обеззараживания воздуха. Уточним, что на территории этого филиала в 2024 году открыли Центр женского здоровья.
«Теперь более 10 тысяч жителей Кургана, проживающих на территории обслуживания филиала, а также более 47 тысяч женщин, закрепленных за женской консультацией, могут получать медицинскую помощь в более комфортных и современных условиях», — добавили в департаменте.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.