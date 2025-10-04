«Простое блюдо со смыслом»: Timbaland попробовал русские пельмени и пропустил из-за них саундчек

3 октября Life.ru сообщил о прибытии в Россию легендарного американского продюсера Timbaland, четырехкратного лауреата «Грэмми». Артист приехал для участия в частном мероприятии, где его встретили с особым размахом: в аэропорту Внуково его ожидал впечатляющий кортеж из Mercedes V-Class, Range Rover и Maybach, а проживание было организовано в люксовом номере Radisson. За своё выступление Timbaland получил внушительный гонорар в полмиллиона долларов. Известный своими коллаборациями с мировыми звездами, от 50 Cent до Мадонны, Timbaland продолжает оставаться актуальным на музыкальной сцене десятилетиями.