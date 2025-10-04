Мошенники рассылают фейковые письма о налоге, чтобы получить доступ к данным

Схема мошенников заключается в рассылке по электронной почте поддельных писем от имени крупных банков с предупреждениями о якобы новом налоге. В сообщениях утверждается, что в случае отсутствия отказа от списаний с личного счёта, со счёта жертвы ежемесячно будут удерживать десятки и сотни тысяч рублей. Письма стилизуются под конкретные банки, а сумма «налога» варьируется от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.