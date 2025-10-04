В России собираются дважды проиндексировать страховые пенсии: когда это произойдет

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями сообщил о переходе с 2026 года на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. В ходе обсуждения мер социальной поддержки глава российского правительства отметил, что в текущем году страховые пенсии уже были проиндексированы дважды: первоначально на 7,3% с 1 января 2025 года, а затем дополнительно с учетом годового уровня инфляции (9,5%) по поручению главы государства. Он также отметил возобновление индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.