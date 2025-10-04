В России собираются дважды проиндексировать страховые пенсии: когда это произойдет

Индексацию страховых пенсий в России в 2027 и 2028 году собираются проводить в два этапа. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.
Правительство РФ в минувший понедельник, 29 сентября, внесло в Государственную думу РФ проект федерального бюджета на 2026, а также на плановый период 2027 и 2028 годов.
Согласно проекту, 1 февраля 2027 года размер индексации страховой пенсии составит 4%, а с 1 апреля — 3,4%.
В 2028 году страховую пенсию также проиндексируют дважды: 1 февраля — на 4%, 1 апреля — на 3,8%.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями сообщил о переходе с 2026 года на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. В ходе обсуждения мер социальной поддержки глава российского правительства отметил, что в текущем году страховые пенсии уже были проиндексированы дважды: первоначально на 7,3% с 1 января 2025 года, а затем дополнительно с учетом годового уровня инфляции (9,5%) по поручению главы государства. Он также отметил возобновление индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Экономист Анатолий Никитин предложил поднять минимальную страховую пенсию до 35 тысяч рублей. По его словам, это улучшит жизнь пенсионеров, поможет им отказаться от работы и простимулирует экономику за счет роста спроса.
Член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предложил компенсировать работающим пенсионерам пропущенные индексации, чтобы сократить разрыв в выплатах с неработающими. Глава Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович объяснил, что основным критерием индексации социальных показателей является инфляция.
Депутат Алексей Говырин дал россиянам совет, когда лучше уволиться с работы и выйти на пенсию. По его словам, если пенсионер намерен получить перерасчет пенсии, то ему лучше не работать ни одного дня в месяце. Лучше всего переждать и вернуться к работе позже.