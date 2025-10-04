Закончилась одна из самых продолжительных магнитных бурь

Кроме того, ученый сообщил, что крупный выброс плазмы, зарегистрированный накануне, характеризуется низкой скоростью и недостаточной энергией для существенного воздействия на магнитосферу Земли. Ожидается, что облако достигнет планеты 8 октября, но значимых геомагнитных последствий оно не вызовет. Долгосрочный прогноз по магнитным бурям на октябрь остается напряженным: общая активность Солнца существенно возросла по сравнению с летом, а продолжительные периоды спокойствия, как это наблюдалось в июле и августе, сейчас маловероятны. «Тем не менее, в данный момент текущие запасы вспышечной энергии на Солнце выглядят почти полностью исчерпанными. Какое-то время на их восполнение должно уйти», — заключил глава Лаборатории.