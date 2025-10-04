В Омске существенно вырос спрос на готовую еду. Исследование провели в компании X5.
По данным экспертов, с началом осени по сравнению с летом спрос на уже готовые блюда увеличился на 28%. А в сравнении с сентябрем прошлого года — на 49,4%. Таким образом омичи все чаще предпочитают покупать готовую еду. С наступлением холодов в корзинах все чаще стали появляться супы, пасты и мясные блюда.
Вместе с тем, по данным компании, примерно треть потребителей предпочитают по-прежнему готовить самостоятельно, не доверяя готовой еде из-за сомнений в ее качестве и условиях хранения.