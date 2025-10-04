«Не выдаются с кодом региона “9”. МВД прокомментировало видео со странными белорусскими номерами, замеченными в Москве

МВД отреагировало на видео с белорусскими номерами с цифрой «9» в Москве. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве заметили, что в интернете распространяется видео, которое было снято, предположительно, в Москве. На нем изображен автомобиль с «номером», который похож на белорусский. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что он не соответствует требованиям нормативных правовых актов Беларуси.
В МВД подчеркнули, что сотрудники Главного управления ГАИ сразу же направили информацию коллегам из России для реагирования.
«Министерство внутренних дел официально заявляет: в нашей стране не выдаются регистрационные знаки транспортных средств с кодом региона “9”, — акцентировали внимание в пресс-службе.
Тем временем наказание для пьяных пешеходов меняют в Беларуси: административная ответственность вместо предупреждения.
Ранее мы писали, что белоруску Арину Соболенко встретили с тиграми и роботами в китайском Ухане.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.